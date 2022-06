Positano, intervento dei vigili per liberare un sentiero bloccato da un albero. Nel corso del pomeriggio di oggi, venerdì 3 giugno 2022, i vigili urbani di Positano hanno dovuto effettuare un intervento a Fiume Valle Pozzo: non solo multe e controllo del traffico, i vigili della perla della Costiera Amalfitana hanno liberato da un albero caduto un sentiero che porta a Santa Maria del Castello, uno dei sentieri alternativi al più famoso Sentiero degli Dei.

Si tratta di una località che si trova sulla strada che porta alla frazione di Montepertuso. I vigili hanno provvisoriamente messo in sicurezza l’area. Facciamo loro i nostri complimenti per l’intervento e per la sensibilità.