Positano, incidente verso la Garitta fra ciclomotore e bicicletta. Pochi minuti fa alle 7 circa un incidente nella cittadina della Costiera amalfitana, fra un ciclomotore e una bicicletta che provenivano da Piano di Sorrento in direzione Amalfi , probabilmente si recavano a lavoro nella Città Verticale.

In una curva , prima di arrivare alla Garitta, c’è stato lo scontro. Entrambi feriti e soccorsi dall’ambulanza del 118 con i volontari della Croce Rossa Italiana. Non sappiamo se sia stato poi necessario trasportarli eventualmente nell’Ospedale di riferimento , il Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello, o siano stati solo medicati sul posto, ma invitiamo tutti a prestare molta attenzione per il traffico intenso.