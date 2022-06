Positano, in tanti ad attendere la Sita per Amalfi. Ma le corse degli autobus sono insufficienti

Positano. Con l’arrivo della stagione turistica e l’aumento delle presenze sul territorio torna a presentarsi l’annoso problema del sovraffollamento degli autobus della Sita che ogni giorno, soprattutto nelle ore di punta, vengono presi d’assalto da chi deve raggiungere Amalfi oppure Sorrento. Le corse purtroppo si rivelano insufficienti a coprire la reale esigenza e troppo spesso si vedono persone attendere a lungo l’autobus per poi essere lasciate a terra perché il mezzo arriva a Positano già pieno e non può far salire altri viaggiatori a bordo.

Un problema che si ripresenta puntuale ogni anno e costituisce una nota dolente che affligge turisti ma anche residenti che si vedono impossibilitati a spostarsi utilizzando il servizio pubblico.

La scena che si è presentata nel pomeriggio di oggi alla fermata della Sita nei pressi del Bar Internazionale è purtroppo un’immagine alla quale ci si è tristemente abituati, con tantissime persone in attesa dell’autobus per Amalfi e che quasi sicuramente non riusciranno a salire a bordo.

Inutile ribadire che durante il periodo estivo diventa indispensabile un incremento delle corse in modo da rendere fruibile il servizio di trasporto pubblico a beneficio dei turisti che scelgono la costiera amalfitana e che certo non si aspettano un servizio del genere per una località turistica tra le più famose al mondo. Ma anche a beneficio dei residenti che utilizzano gli autobus della Sita tutto l’anno e che in estate vengono ingiustamente penalizzati.