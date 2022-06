“Positano in… Mostra” ospita l’arte di Salvatore Galante

“Positano in… Mostra” ospita un nuovo artista! Fino al 4 Luglio presso la sede dell’Ufficio Turismo l’artista Salvatore Galante espone le sue opere con la mostra LAND AND SEA.

Salvatore Galante nasce a Caserta il 21 Ottobre del 1967, autodidatta, da sempre affascinato dal disegno, si avvicina all’inizio alla Metafisica di De Chirico e al Surrealismo poi di Dalì. Sperimentatore di varie tecniche artistiche, Galante si dedica sia alla pittura, sia alla scultura. La prima trova espressione nell’utilizzo di cartone riciclato ed intelaiato di grandi dimensioni; la seconda plasmando un materiale antico e naturale come l’argilla dei mattoni refrattari utilizzati nelle fornaci dei dintorni di Casapulla, di cui per tradizione questo territorio ne è ricco, ottenendo così delle opere in terracotta. L’artista avvia quindi un dialogo tra pittura e scultura, con l’introduzione nelle opere di forme modellate e oggetti di recupero, chiara ispirazione alla transavanguardia degli anni ’80.