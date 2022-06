“Positano in… Mostra” con un nuovo artista: ecco le opere di Raffaele Starace da Vico Equense

“Positano in… Mostra” è un progetto che si è sviluppato lo scorso anno, con l’idea di promuovere l’arte intesa a 360 gradi. La rassegna artistica vede infatti la presenza di diversi artisti, locali e non, che si susseguiranno nel corso dell’intera stagione per esibire le loro opere artistiche. Fino al 22 Giugno presso la sede dell’Ufficio Turismo l’artista Raffaele Starace espone le sue opere con la mostra LIGHTS AND SHADOWS OF AMALFI COAST. Raffaele Starace è nato nel 1957 a Vico Equense, dove vive e lavora. Molte sono le sue personali ed ha partecipato a numerose collettive e competizioni nazionali ed internazionali come “Napoli: Arte fra la gente”, “Napoli: Mostra d’Oltremare”, “Avellino: Arte e libertà”, “Russia, San Pietroburgo – Museo Etnografico”, etc, – ottenendo consensi sia di pubblico che di critica. Si sono interessati alla sua pittura molti critici, riviste specializzate, quotidiani, radio e televisione. Le sue opere si possono trovare su catalogo Mondadori “Arte Moderna del 1999”. I suoi quadri ci portano indietro nel tempo in posti suggestivi, a stretto contatto con l’infinito dominante, quasi preso per mano come un amico e senza timori filosofici. La sua predisposizione per la natura prima ancora che per le cose belle si può leggere nelle sue tele. Amante della natura, molto apprezzate sono le opere fiorite che trasmettono un’intensa emozione. Foto 3 di 3