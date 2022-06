Positano in… mostra: carrellata di artisti nella città verticale

“Positano in… Mostra” è un progetto che si è sviluppato lo scorso anno, con l’idea di promuovere l’arte intesa a 360 gradi. La rassegna artistica vede infatti la presenza di diversi artisti, locali e non, che si susseguiranno nel corso dell’intera stagione per esibire le loro opere artistiche. Pittura, scultura, disegno, colori, materiali: tutto ciò che l’artista utilizza per dare vita ad opere uniche e speciali! “Siamo particolarmente soddisfatti di promuovere la seconda edizione della Rassegna Positano in… Mostra, quale occasione di sviluppo dell’arte e della cultura intese come base di sviluppo e di ripartenza – dichiara il Sindaco Giuseppe Guida. Un ricco programma in cui ospiteremo artisti che di volta in volta ci racconteranno le loro tecniche, ma anche emozioni e sentimenti che provano nella realizzazione di un’opera”. “É una grande gioia poter presentare la nuova rassegna arti “Positano in… Mostra” – afferma il Consigliere Giuseppe Vespoli. A Positano si respira sempre più un crescente interesse verso tutto ciò che é arte e cultura, un ritorno alle nostre origini, un paese che ospita e accoglie e che torna a divulgare l’arte come ha sempre saputo fare. Un sentito ringraziamento a tutti gli artisti che esporranno nei locali dell’ufficio del turismo quest’estate.”