Positano, il Vallone Porto tra i luoghi naturali più spettacolari al mondo. “Ci sono posti al mondo immersi nella Natura, dove l’evoluzione naturale ha plasmato nei millenni ogni elemento… le rocce… il terreno… le piante… gli animali.

Ci sono posti al mondo dove la Natura ci stupisce ancora col meraviglioso spettacolo della biodiversità.

Ci sono posti al mondo, dove magari non abbiamo mai neanche messo piede, ma il solo sapere che esistono ci fa stare bene e ci da serenità.

Il Vallone Porto di Positano è uno di questi luoghi!”

(Fulco Pratesi)

“Un fragile e prezioso ecosistema che ha rischiato di essere messo in serio pericolo da lavori che si profilavano all’orizzonte, definiti di “mitigazione del rischio idrogeologico”… lavori, poi, dimostratisi tanto inutili quanto devastanti e dispendiosi! Grazie ad una strenua battaglia, condotta per ben quattro anni dal WWF Penisola Sorrentina e da altre associazioni, oggi è ancora possibile ammirare la fauna e la flora dell’ultimo canyon selvaggio di Positano. Un Patrimonio Naturale, quello del Vallone Porto, realizzato attraverso millenni, che appartiene a pieno titolo ad ogni cittadino del mondo”, ha scritto Claudio d’Esposito, presidente del WWF Terre del Tirreno, in un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

Il Vallone Porto di Positano rappresenta nel suo insieme un geosito di grande valore paesaggistico ed ambientale nel contesto geografico della Costiera amalfitana e di tutta la Campania. L’area è inserita in un sito di interesse comunitario. E proprio qui Gianni Menichetti, artista di origini toscane, da 50 anni ha deciso di vivere a contatto con la natura nel canyon del Vallone Porto.