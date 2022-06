Positano: il sindaco promette alla Failp Cisal Salerno posti auto per i portalettere. “Qual è la condizione essenziale del dialogo? È la capacità di porsi dal punto di vista dell’altro.” (Paolo Flores d’Arcais)

POSITANO (Sa) 17 giugno 2022 : alle ore 12.30 si è tenuto, presso il Palazzo di città, un incontro ufficiale tra il Sindaco di Positano, dottor GIUSEPPE GUIDA ed il ns. Segretario Prov.le FRANCESCO GRILLO. L’importante riunione è stata presenziata anche dal dottor SERGIO PONTICORVO, comandante del locale Corpo dei Vigili Urbani. In tale incontro, scaturito da una precisa e recente richiesta della FAILP/CISAL SALERNO, si è discusso in modo sereno ed approfondito dei problemi che attanagliano i portalettere di Positano nello svolgimento del loro delicato servizio alla collettività e cioè: problemi di parcheggio per i veicoli di servizio, multe per divieto di sosta, mancanza di spazio riservato ai mezzi di Poste Italiane spa. In relazione alle tematiche esposte dal Segretario GRILLO va sottolineata la grande sensibilità e disponibilità del Sindaco GUIDA il quale, in sintesi, si è impegnato: 1) ad individuare di concerto con i Vigili Urbani, nel breve termine, uno spazio riservato per il carico e scarico giornaliero della corrispondenza e pacchi; 2) nel medio e lungo termine inoltre, il Sindaco si è impegnato con noi a realizzare un’area di parcheggio in cui collocare i veicoli di Poste Italiane operanti a Positano, nelle ore dopo il servizio.

Questo è solo il primo passo, proficuo ed importante, di forte collaborazione tra la Failp/Cisal e l’Amministrazione Comunale di Positano teso a rendere ottimale il servizio postale sia verso i Lavoratori coinvolti che nei confronti della Cittadinanza tutta.

Ora la ns. attenzione sindacale sarà immediatamente rivolta alle problematiche interne all’azienda per mettere in condizione i Portalettere di Positano di lavorare al meglio.

Ovviamente continueremo a monitorare costantemente la situazione e terremo informati tutti i soggetti coinvolti sugli sviluppi futuri. Grazie al Sindaco Giuseppe Guida….grazie all’Amministrazione comunale di Positano. Buon lavoro !!

SALERNO, 18/06/2022

LA SEGRETERIA PROV.LE FAILP/CISAL -VIA PORTA ELINA 11, SALERNO. – CELL. 3929227078