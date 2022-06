Positano: il saluto del sindaco Guida al Maestro Raffaele La Capria. Con particolare dispiacere apprendiamo la dipartita del Maestro Raffaele La Capria, celebre scrittore, una delle voci più significative della letteratura italiana, cittadino di Positano.

Ho avuto l’onore nell’Ottobre 2020 di accogliere il Maestro La Capria durante il mio primo evento pubblico in qualità di Sindaco ed è rimasta impressa nella mia mente la sua estrema semplicità e voglia di trasmettere cultura in ogni sua singola parola. Oggi, lo ringrazio per le belle parole, per il sentito augurio che volle dedicarmi e custodirò con cura i momenti trascorsi insieme a lui.

Ciao Maestro!

“Bisogna salvare L’integrità dei propri pensieri ed essere onesti con se stessi e con gli altri”