Positano, il parere del sindaco Giuseppe Guida sulle targhe alterne: “L’ordinanza sta dando buoni risultati”

Il Prefetto ha accettato delle modifiche sul provvedimento delle targhe alterne che in sostanza non ne alterano il senso ma lo rendono accettabile alla comunità locale. Sul punto abbiamo sentito il sindaco di Positano Giuseppe Guida chiedendogli anche come sta andando la gestione del traffico: «Abbiamo sicuramente un grande afflusso di persone e, di conseguenza, un aumento del traffico. E’ entrata in vigore questa ordinanza dell’Anas del 2019 ed ovviamente nel momento in cui viene applicata vengono fuori tutti i correttivi che bisogna inserire. Oggi c’è stato un incontro in remoto con il Prefetto Francesco Russo che ringrazio per la disponibilità e per la grande capacità di fare sintesi su quella che è stata una posizione univoca da parte di tutti i sindaci su alcune deroghe all’ordinanza per quanto riguarda l’applicazione delle targhe alterne perché si erano manifestate in particolare due esigenze fondamentali. Una è quella legata ai turisti che arrivano con prenotazioni presso gli alberghi ai quali è stato consentito l’accesso indipendentemente dal numero di targa. La seconda riguarda tutti i lavoratori del comparto turistico che hanno un contratto di lavoro nei comuni del nostro territorio e che ora potranno accedere liberamente. Il Prefetto oggi ha accolto la nostra richiesta ed a giorni verranno fatte queste modifiche nell’interesse del territorio, di chi ci vive e di chi ci lavora».

Si comincia a parlare di targhe alterne anche in penisola sorrentina. Chiediamo al sindaco Guida se sia necessaria una convergenza tra le due realtà: «Sicuramente sono due realtà vicine che vivono le stesse problematiche. Quindi un’unione di intenti in questo senso che crea una sinergia tra le due costiere è sicuramente un fatto importante. Comunque questa ordinanza dell’Anas pensata nel 2019 oggi sta dando dei buoni risultati soprattutto per quanto riguarda l’afflusso dei pullman che è notevolmente diminuito e che è quello che poi creava maggiori problemi. L’obiettivo è difendere questo impianto di base che non viene cambiato delle deroghe. Lo scopo è continuare su questa strada cercando di limitare il più possibile il traffico inutile che in questo momento non ci è di aiuto».