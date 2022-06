Positano, il 29 giugno “Serenata napoletana” in concerto alla Chiesetta di S. Pietro

Positano. Mercoledì 29 giugno serata imperdibile per chi ama la buona musica. L’appuntamento è alle ore 21.30 alla Chiesetta di S. Pietro con “Serenata Napoletana” in concerto in compagnia di Maria Gargiulo, Maria Cappuccio, Paolo Marrone, Antonino Cinque e Gianmaria Talamo. Parteciperanno inoltre Nello Buongiono, Diana Cortellessa, Gaspare di Lauri, Guido Cataldo.

Un incontro all’insegna del divertimento per rallegrare una calda serata d’estate a conclusione dei festeggiamenti in onore di S. Pietro.