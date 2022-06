Positano, il 18 giugno al via la XXX rassegna letteraria “Positano Mare, Sole e Cultura” con “Il tempo di rinascere”

Ad aprire la XXX rassegna letteraria Positano, Mare, Sole e Cultura saranno Rossana Dian con “Cucino sano con lo sgarro” e Camillo Ricordi con “Il codice della longevità sana”.

L’appuntamento è per sabato 18 giugno alle ore 21.00 a Palazzo Murat con una serata dedicata ai segreti per recuperare il tempo perduto ed ai consigli per salvaguardare il nostro organismo dai danni dell’invecchiamento, attraverso un’alimentazione sana e all’attività fisica.

Al termine dell’incontro sarà consegnato il Premio Internazionale di Giornalismo Civile. Il premio, presieduto da Arturo Martorelli e conferito dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, è assegnato ai giornalisti e ai personaggi che si sono distinti per l’impegno profuso nella tutela dei diritti civili, nelle inchieste e nel coraggioso sostegno dei valori sociali.

Sarà possibile assistere agli incontri previa prenotazione che potrà essere fatta attraverso i seguenti recapiti: associazione.maresolecultura@gmail.com oppure al Comune di Positano