Positano: grande successo per le serate del Music on the Rocks, oggi si balla già al tramonto. Lo scorso 1 giugno il Music on the Rocks ha ufficialmente inaugurato la stagione estiva: la discoteca della perla della Costiera Amalfitana, una delle più belle al mondo, infatti, è oramai aperta ogni notte.

Simbolo di normalità e di divertimento per i positanesi e non solo, le serate organizzate al Music on the Rocks stanno ottenendo talmente tanto successo che, ormai, si balla già al tramonto. Dunque, appuntamento a questa sera, a partire dalle 17.00.

Inaugurata nel 1972, rappresenta senza ombra di dubbio una delle discoteche più belle ed originali al mondo, ricavata all’interno di una grotta sulla spiaggia di Positano, a pochi metri dal mare. Simbolo di un glamour che rende la città verticale famosa nel mondo, oggi nella conduzione, a fianco del fondatore Salvatore Russo, detto Black, troviamo il figlio Peppe. Peppe ha avuto una grande tenacia e determinazione, sopratutto in questi due anni di pandemia per Covid, e inizia alla grande e degnamente il mezzo secolo di storia del locale, 50 anni di grande musica.