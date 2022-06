Positano, grande successo per la presentazione del libro del Dott. Cantarella con un prezioso studio sul busto del patrono San Vito

Positano. Ieri sera, nella Chiesa di S. Maria Assunta, è stato presentato il libro del Dott. Dario Cantarella “Busti – Reliquiario di età medievale in Costiera Amalfitana” all’interno del quale è contenuto anche un prezioso studio sul busto del martire S. Vito, patrono di Positano, conservato presso la Chiesa Madre il cui culto e devozione fa parte della comunità positanese ed ha origini molto antiche.

L’iniziativa è stata voluta dal parroco Don Danilo Mansi: «Con la presentazione di questo volume del Dott. Cantarella diamo inizio ai festeggiamenti del nostro patrono San Vito, riprendendo di nuovo la festa secondo i ritmi e le usanze tradizionali legate a questa comunità».

Entusiasta il sindaco Giuseppe Guida: «Quest’anno il boom turistico è stato anticipato e ci fa piacere che la ripresa coincida proprio con la festa del nostro patrono San Vito. Quella di questa sera è un’iniziativa molto importante, di alto spessore e qualità. Si parla del nostro patrono che rappresenta la storia e l’identità della nostra cultura».

Al Dott. Dario Cantarella chiediamo come nasca il legame tra San Vito e la città di Positano: «E’ difficile dare una risposta. E’ sempre difficile individuare la nascita dei culti che la tradizione porta avanti. Le testimonianze di fede nei confronti di San Vito sono tante nei secoli e sono le cronache del tempo, le cronache del passato che ci raccontano questa fede che si fortifica proprio nei momenti di difficoltà. Ad esempio quando c’erano mareggiate o terremoti San Vito veniva portato in processione così da chiedere la grazia e tutti i positanesi si ritrovavano insieme a pregare».

E poi il Dott. Cantarella ci parla delle caratteristiche del busto di San Vito custodito nella Chiesa di Santa Maria Assunta: «Si tratta di un assemblaggio. La testa è probabilmente del 400 con dei caratteri molto rinascimentali e classicheggianti. Invece il busto fu realizzato nel 1599 da alcuni positanesi che vollero dare un corpo a questa testa. La testa è d’argento mentre il corpo è in rame dorato. I positanesi che hanno commissionato questo busto hanno fatto incidere anche il proprio nome sul busto in modo da voler quasi indicare alle future generazioni il proprio sforzo economico ma anche la propria fede».