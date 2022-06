Positano, grande soddisfazione dei residenti per il “Lido Positano”. Tutto funziona in modo perfetto

Da pochi giorni sulla Spiaggia Grande della città verticale ha aperto, per il 13esimo anno, il “Lido Positano”. Uno spazio completamente riservato ai residenti che possono accedere gratuitamente e che stanno dimostrando di apprezzare l’iniziativa. Abbiamo sentito Dino, il bagnino che si occupa del Lido Positano: «Il Lido sta andando bene. I posti disponibili riescono a coprire la richiesta grazie anche all’alternanza dei cittadini. Oramai superata la paura del Covid in tanti si godono questo spazio e sarebbe bello se anche gli altri comuni ponessero in essere un’iniziativa simile».

Ricordiamo che il Lido Positano, al fine di sostenere un turismo inclusivo ed accessibile, è stato attrezzato di sedia job così da rendere effettivamente accessibile il mare a tutti!