Positano Francesca Cretella presenta la sua collezione. Una positanese doc oramai che vive fra Napoli New York e Parigi presenta domani la sua bellissima collezione.

Rêve di Francesca Cretella presenta la collezione di abbigliamento mare con una sfilata al Hotel Poseidon di Positano (Salerno) Rêve è un brand, in crescita, di abbigliamento mare eco-sostenibile che si ispira alle bellezze della costiera amalfitana. Il brand presenterà la propria collezione all’Hotel Poseidon di Positano sabato 25 giugno 2022. L’evento inizierà alle 18:30 con un aperitivo in terrazza, alle 19 si svolgerà la sfilata a bordo piscina con la bellissima vista del paesaggio di Positano come background.

Rêve nasce dall’idea dell’imprenditrice, Francesca Cretella, nata a New York e cresciuta tra New York e Milano. Rêve utilizza tessuti di lycra riciclati dalle reti da pesca e dalla plastica recuperata dal mare. L’evento ha l’obbiettivo di coniugare la presentazione dei capi nell’iconico Hotel Poseidon, con l’intervento di numerosi invitati internazionali del mondo dell’arte e della moda. La presentazione mostrerà le prime due collezioni di Rêve, tutte realizzate con stampe, colori e forme che richiamano il luogo in cui si svolge la sfilata. L’Hotel Poseidon, che ospita la sfilata, era noto per aver ospitato eventi di arte e moda negli anni ’90 ed oggi riporta questa tradizione attraverso questa sfilata. Al termine dello spettacolo gli ospiti avranno la possibilità di acquistare la collezione con uno sconto del 10%. Dopo la sfilata l’hotel continuerà ad esporre le collezioni del brand fino alla fine dell’estate.