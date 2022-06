Positano festeggia la Repubblica, ma il 95% votò Monarchia

Positano, perla della Costiera amalfitana, si distingue sempre anche nel caso del voto per la scelta fra Repubblica e Monarchia il 2 giugno 1946. Per motivi storici-politici che si stanno ancora studiando e approfondendo la Campania e il Sud Italia votarono in maggioranza per la Monarchia. Una maggioranza che andava dal 70% all’80% ma che a Positano in Costa d’ Amalfi arrivò a percentuali bulgare, addirittura il 94,5% .

I votanti all’epoca furono 1.087, l’89,24 per cento degli aventi diritto, le schede valide 1.054, mentre le schede bianche furono 18, schede non valide ( bianche incluse ) furono in tutto 33, a votare Repubblica uno sparuto gruppo di persone, solo 58, pari al 5,50% , mentre per la Monarchia furono espressi ben 996 voti , ioè il 94,50% .

Numeri incredibilmente alti sui quali, eventualmente, rifletteremo e cercheremo di approfondire, peccato che ci manchino Luca Vespoli e Romolo Ercolino, con i quali avremmo volentieri fatto delle discussioni e capito qualcosa in più della nostra storia. Se non si studia la storia e non si capiscono le radici per proprio passato non si può progredire nel migliore dei modi e comprendere il perchè di tante cose.