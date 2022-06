Positano, fede e commozione a Montepertuso per la solennità di Sant’Antonio

Positano. Ieri la comunità della frazione di Montepertuso ha vissuto una giornata all’insegna della fede e dell’emozione perché, dopo due anni di pandemia, finalmente si è ritornata a festeggiare la solennità di Sant’Antonio, venerato nella Parrocchia di Santa Maria delle Grazie.

In tanti hanno partecipato alla Santa Messa, celebrata all’aperto. Ed hanno affidato al Santo le proprie intenzioni di preghiera in questo giorno a lui dedicato. Un momento comunitario importante che negli ultimi due anni era mancato proprio perché rappresenta uno dei cardini della tradizione religiosa della frazione positanese.

Dopo la Santa Messa è stato distribuito il pane benedetto che viene poi consumato dai fedeli in segno di devozione. Un rito legato al miracolo della resurrezione del piccolo Tommasino, un bimbo di venti mesi di Padova annegato in una tinozza piena d’acqua. La madre, scoperto il corpo del suo piccolo deceduto, iniziò a piangere e a pregare Sant’Antonio promettendogli di dare ai poveri, ogni anno, una quantità di grano corrispondente al peso del suo bimbo. Così il bambino risorse e fu riportato dalla madre. Da quel momento nacque la tradizione del “pondus pueri” (il peso del bambino) con la quale, i genitori in cambio di protezione per i propri figli promettevano al Santo tanto pane quanto era il loro peso.