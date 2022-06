Positano, estate ancora senza guardia medica e il 118 opera con una unità in meno REPORTAGE DI POSITANONEWS

Positano, Costiera amalfitana. Sulla sanità di emergenza invece di andare avanti andiamo indietro. Allora i fatti sono questi, per coprire i turni dell’ambulanza medicalizzata occorrono cinque medici, ebbene ci si aspetterebbe che per l’estate il servizio del 118 venisse potenziato, invece scopriamo che da molto tempo oramai i medici del 118 a Positano sono solo quattro, invece dei cinque necessari. Chiaramente rimangono giornate scoperte, in pratica non abbiamo medici a sufficienza per garantire la copertura di una ambulanza medicalizzata. Ne abbiamo ben tre in mostra in Via Pasitea, ma senza medico servono a ben poco in casi di emergenza grave.

Saremo sintetici anche se potremmo scrivere un libro, sono cose sulle quali ci siamo sincerati in questi giorni.

Altra necessità fondamentale è la Guardia Medica Turistica , che Positano ha sempre avuto in passato, siamo quasi a luglio e non se ne parla. Molti non lo sanno ma al 118 possono solo intervenire per emergenze, cosa succede? Che in casi banali non si potrebbero chiamare, ma se si chiamano rimaniamo scoperta Positano e non solo, già perchè la Costiera amalfitana ha solo tre ambulanze medicalizzate, avete capito bene, 3.

Manca ancora una postazione sulla Statale Amalfitana 163, ma se mancano i medici , siamo punto e accapo insomma. Manca anche una postazione medica sulla spiaggia, abbiamo speso fiumi di parole su questo , inutile dire quanto sia importante.

C’è l’assenza delle istituzioni, della società civile, degli imprenditori, anche per ignoranza delle problematiche. Ci chiediamo quanti di loro sanno, per esempio, che anche all’Ospedale di Castiglione di Ravello , il Costa d’ Amalfi, la situazione sia peggiorata con un medico del soccorso che è anche cardiologo, in modo da poter “risparmiare” una persona, salvo che se il cardiolo è impegnato in una emergenza se arriva qualcuno in ospedale non trova il cardiologo…

Non vogliamo tediare i lettori, ma vogliamo intanto ringraziare i medici che si prestano e i volontari perchè fanno davvero un super lavoro e spingere chi può, per potere e per possibilità economiche, non certo noi, ad intervenire.

La Guardia Medica Estiva è fondamentale come pure la postazione in spiaggia.

Possiamo anche avanzare delle proposte : utilizzare il Centro Vaccinale come Guardia Medica Estiva e una stanza dell’Azienda di Soggiorno e Turismo in spiaggia grande per la postazione medica.

Sull’idroambulanza da attivare prima di agosto, cosa che Positanonews ha chiesto con insistenza, siamo stati ascoltati. Ma solo per luglio. Speriamo si capisca che bisogna partire a giugno.

Chiediamo poche cose elementari, che prima avevamo, che sono davvero al di sotto della soglia di un paese come Positano , ma anche di qualsiasi paese normale.

Soluzioni ci sarebbero, ma ci vuole la volontà, intanto di capire il problema e poi di accordarsi con l’ASL di Salerno e la Regione Campania. Si può interagire offrendo anche contributo economico finalizzato all’ASL.

Non si tratta di molti soldi, ma sarebbe un investimento in termini di sicurezza per i cittadini e i turisti .

Alla prossima, Positanonews da sempre ha tenuto in grande considerazione le problematiche sanitarie e di sicurezza dei cittadini, e lo stiamo dimostrando.