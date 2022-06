Positano: escursione in compagnia dei delfini con Lucibello. La costiera amalfitana ci offre dei bellissimi paesaggi naturali, che è possibile esplorare prenotando meravigliose escursioni in barca. In compagnia dei Lucibello dei turisti hanno avuto la possibilità di incontrare anche i delfini, mammiferi che da sempre affascinano uomini e donne di tutto il mondo con i loro salti e le loro agili piroette.

Non si tratta di un unico episodio isolato: sono molti gli avvistamenti in zona nelle ultime settimane. Una presenza quasi quotidiana lungo le coste della penisola sorrentina e della costiera amalfitana che allieta i cittadini ed i turisti da tutto il mondo.

