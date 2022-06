Positano, due anni senza “Zorro”. Resta nel cuore di tutti l’indimenticabile Antonio Pagano

Sono trascorsi due anni da quel 19 giugno 2020 quando Positano si svegliò con la tragica ed inaspettata notizia della scomparsa di Antonio Pagano, uno dei suoi cittadini storici conosciuto da tutti come “Zorro”. Uno dei volti di Positano che all’improvviso, nel silenzio della notte, aveva intrapreso il suo viaggio verso l’eternità lasciando nel dolore e nell’incredulità i familiari e tutti coloro che lo amavano e stimavano.

“Zorro” amava la sua Positano ed era sempre pronto a dare il proprio contributo per il bene del paese, partecipando con passione alla vita sociale ed ai momenti più importanti, dalle feste religiose agli eventi più mondani. Era un gigante buono, dalle grandi mani segnate dal lavoro e dall’immenso cuore che lo portava a dispensare saggi consigli forte della sua grande esperienza maturata nel corso degli anni.

Il suo sorriso era sempre una carezza per l’anima ed i suoi occhi sapevano leggerti dentro. Amava scherzare ma sapeva sempre trovare le parole giuste per aiutare chiunque ne avesse bisogno, con discrezione e spirito paterno. Ed era piacevole ascoltare dalla sua voce le storie e gli aneddoti legati alla città di Positano.

Sono passati due anni dalla sua scomparsa ma sappiamo che la sua è un’assenza solo fisica perché il suo spirito ed il suo cuore continuano ad essere presenti nella sua Positano, nelle sue mille scale che oramai conosceva a memoria, per le strade che percorreva con la sua Vespa e nel mare che tanto amava.

Quando va via una persona come “Zorro” un pezzo di cielo vola in Paradiso per sempre. Ma noi siamo certi che da lassù ci starà guardando con quel suo indimenticabile sorriso ammirando dall’alto Positano e vegliando su tutte le persone a lui care.

In questo triste anniversario esprimiamo in particolare la nostra vicinanza all’amata moglie Teresa, ai figli Maria Pia e Giovanni ed alle adorate nipoti Miriana e Fabiana, a tutti i familiari ed a coloro che hanno avuto il piacere e l’onore di conoscerlo percorrendo un tratto di vita con lui.

(foto di Giuseppe Di Martino)