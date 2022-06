Positano, da Shanghai per far conoscere in Cina la bellezza dell’Italia e della costiera amalfitana

Positano resta una tra le mete turistiche più ambite a livello mondiale. Quest’anno torna finalmente il turismo internazionale che da sempre rappresenta un punto di forza della città verticale. Sono tanti i turisti cinesi che scelgono la perla della costiera amalfitana, attratti dalla bellezza unica e dal fascino indiscusso.

Tra i tanti abbiamo incontrato anche un giovane proveniente da Shanghai e che sta girando tutta l’Italia per preparare delle guide e far conoscere alla Cina i posti turistici più belli. Tra i posti che lo hanno colpito di più sicuramente rientra la città di Positano che per lui rappresenta la prima scelta per trascorrere una vacanza.