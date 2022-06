Positano, carente il servizio di trasporto pubblico per le frazioni. Necessarie più corse per evitare affollamenti

Positano. Il servizio di trasporto pubblico interno della città si sta rivelando un vero e proprio disastro, come ci viene segnalato da tantissime persone. Ovviamente non vogliamo puntare il dito contro la società che gestisce il servizio ma, secondo il nostro parere, il problema è della Regione Campania che non consente anche ad altre società la possibilità di poter effettuare servizi di trasporto. Riteniamo che, se chi gestisce il servizio di trasporto pubblico interno cittadino non riesce a sopperire a quelle che sono le necessità, allora bisogna fare in modo di trovare una valida alternativa valutando l’ipotesi di rivolgersi anche ad altre società che potrebbero integrare in modo proficuo il servizio a favore di cittadini e turisti.

La scarsità delle corse rappresenta un problema enorme soprattutto per i residenti, molti dei quali hanno bisogno di utilizzare il servizio pubblico per potersi recare al lavoro. Sono in tanti, ad esempio, che da Montepertuso sono spesso costretti a scendere a piedi per raggiungere il centro di Positano e la spiaggia dove svolgono la propria attività lavorativa.

Le corse che erano state recentemente aggiunte per raggiungere le frazioni di Montepertuso e Nocelle sono state eliminate. A nostro parere andava fatto l’esatto contrario considerato il notevole aumento delle persone che si registra nel periodo estivo dovuto alla presenza di numerosi turisti che usufruiscono dei collegamenti interni. Quindi, invece di togliere delle corse, sarebbe stato più logico aggiungerne delle altre in modo da gestire meglio la richiesta. E’ inaccettabile che vengono eliminate delle corse, considerata già la scarsità di quelle esistenti. Noi di Positanonews proponiamo che vengano garantite delle corse per Montepertuso ogni mezz’ora evitando così di trovarci di fronte a pulmini stracolmi che certamente non rappresentano una sicurezza e che mettono a dura prova chi è costretto a doverli utilizzare affrontando quei minuti di viaggio combattendo con l’affollamento ed il caldo.

Sul punto è intervenuta anche il gruppo di minoranza “Su per Positano”: «È entrato ieri in vigore un nuovo orario del trasporto pubblico positanese. Non abbiamo potuto fare a meno di notare che le due corse che erano state aggiunte di recente sulla tratta Montepertuso – Nocelle (13.45 e 14.45) sono state abolite insieme a quelle “scolastiche” della mattina.

Le due corse pomeridiane, pur aiutando a gestire la grande quantità di turisti in arrivo a piedi a Nocelle dopo aver percorso il Sentiero degli Dei, non risolvevano la totale inadeguatezza del servizio rispetto al numero di utenti. Assistiamo alle difficoltà di residenti e turisti che ogni giorno non possono usufruire del trasporto pubblico perché i pulmini, già pieni alla partenza, non effettuano le fermate intermedie.

I lavoratori che alloggiano nelle frazioni non riescono a raggiungere in tempo il posto di lavoro, in questa stagione già complicata per la mancanza di personale, mentre le strutture ricettive sono fortemente penalizzate.

Richiedono un’integrazione, é necessario aumentare la frequenza per riuscire a diluire il numero di persone.

Una situazione che non fa onore a Positano. Cosa intende fare l’amministrazione per rispondere alle esigenze delle frazioni?».