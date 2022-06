Positano, cantiere all’Acquolella: l’Ausino fa ricorso al TAR: “Nessun abuso è stato fatto”.

Il 21 giugno 2021 il cantiere era stato oggetto di sequestro per “Lavori edili abusivi , privi di titolo urbanistico / paesaggistico sottoposti a sequestro di polizia giudiziaria” , quindi con tanto di notitia criminis alla Procura della Repubblica di Salerno che potrebbe decidere di emanare eventuali avvisi di garanzia per il conseguente reato urbanistico.

A fine giugno, poi, arrivò il dissequestro per la messa in sicurezza dell’area.

I lavori realizzati per conto dell’Ausino, l’ente che gestisce il servizio idrico dalla costa d’Amalfi a Cava de Tirreni, crearono non poche discussioni, oltre a problemi di circolazione, non soltanto in piena estate, ma anche in seguito alla riapertura delle scuole.