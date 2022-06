Positano, barca a motore a pochi metri dai bagnanti. Momenti di tensione

Positano. Alle 15.00 di oggi una barca a motore si è avvicinata alla costa di fronte al Lido Positano, direzione Conca dei Marini. Momenti di tensione perché il natante è arrivato a pochi metri dai bagnanti mettendone a rischio l’incolumità. Fortunatamente non è accaduto nulla ma è davvero inaccettabile che un’imbarcazione a motore possa avvicinarsi così tanto alla riva costituendo un potenziale pericolo per i tanti bagnanti che si godono tranquillamente il mare di Positano.

Ed intanto il molo della città verticale continua ad essere preso d’assalto dai tanti che raggiungono la perla della costiera amalfitana via mare ed è diventato oramai all’ordine del giorno il vedere la gente “ammassata” spesso in attesa del traghetto a discapito di qualsiasi norma di sicurezza e prudenza, considerate anche le alte temperature.