Positano, bambino di tre anni ricoverato per crisi allergica. La mamma: “Assurdo quello che vive qui una persona bisognosa di cure”. Ancora un problema relativo a una crisi allergica e ancora un intervento in emergenza del 118. L’ambulanza ha trasportato il bambino presso il campo sportivo di Montepertuso, dove l’elisoccorso è atterrato. Il bambino è stato trasferito d’urgenza a Salerno nel reparto di Pediatria del Ruggi, per ricevere le cure del caso. Il piccolo, insieme con la famiglia, ha raggiunto la perla della Costiera Amalfitana da Bologna per passare qualche giorno di relax.

La madre del bimbo ci ha contattati, raccontandoci tutto ciò che si sono trovati a vivere.

Buongiorno sono la mamma del piccolo Ramiro, il bimbo di tre anni che ieri ha avuto una forte crisi allergica. Vi Scrivo perché e’ assurdo quello che vive in un posto così una persona bisognosa di cure. Il giorno 21 mio figlio ha avuto la necessità di essere visitato da una pediatra ma a Positano non c’è la possibilità di avere un pediatra tutti i giorni perciò’ mi hanno detto che saremmo dovuti andare a Conca dei Marini. Non avendo una mia automobile ho fatto una ventina di chiamate a tutti i numeri di taxi e transfer di Positano per poter raggiungere la predetta località, ma nulla. Niente. Nessun taxi libero nemmeno segnalando l’urgenza e spiegando la situazione del bimbo. Presa dal panico stavo pensando di raggiungere Amalfi via mare e poi con un taxi raggiungere l’ambulatorio a Conca. Prima di intraprendere questa soluzione con il bambino dolorante in braccio ho raggiunto la postazione taxi in viale Pasitea ma anche qui la risposta e’ stata signora ci dispiace questi sono prenotati. Proseguendo ho chiesto all’ufficio transfer del signor Lucio Paone. Persona di gran cuore e alla quale sono molto grata. Pur non avendo auto in più, vedendo il bimbo in quelle condizioni, mi ha messo subito un mezzo a disposizione e chiesto ad un suo collaboratore di accompagnarmi immediatamente a conca. Ringrazio anche il signor Vincenzo De Lucia che mi ha accompagnato.

Per il ritorno ci ha riportato a Positano un mio caro amico di infanzia, Gianluca Canzanella.

Una volta rientrati a Positano purtroppo le condizioni del bambino non sono migliorate ma peggiorate nonostante le cure prestate dalla dottoressa Torino a conca. Di qui la decisione di chiamare il 118 ….l’ambulanza di Positano era già fuori per altra emergenza quindi sono stata messa in contatto con quella di Amalfi. Per non perdere ulteriore tempo mi hanno chiesto di farmi trovare sulla strada quindi col bambino in braccio sono salita a punta reginella dove e’ arrivata l’ambulanza. Hanno prestato le prime cure a Ramiro e poi hanno deciso di portarmi al primo punto raggiungibile dall’elicottero ossia il campo di calcio di Montepertuso. Per poi volare all’ospedale di Salerno dove siamo tutt’ora ricoverati al reparto di pediatria.

Tutto questo mi sembra veramente assurdo e pericolosissimo per chi necessita di cure. Il paese e’ troppo lontano da qualsiasi presidio sanitario ed e’ geograficamente impossibile intervenire in tempi rapidi. Purtroppo però si tratta di salute e attimi in più potrebbero risultare fatali.

Per tutto questo Ringrazio di cuore tutte le persone che ci hanno aiutato, anche il signor Andrea Villaricca di Amalfi conducente dell’ambulanza, la dottoressa e l’infermiere che erano a bordo e tutto l’equipaggio dell’elisoccorso.

Mi auguro davvero che la situazione sanitaria cambi al più presto.