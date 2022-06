Positano, auguri a Manuela Porrazzo per la Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione

Positano. Formuliamo i migliori auguri a Manuela Porrazzo che ha conseguito la Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione discutendo la tesi “L’inclusione dell’alunno straniero nel sistema scolastico e nella comunità italiana”. Un traguardo prestigioso raggiunto dopo un percorso di studi fatto di passione e sacrifici che l’ha portata a realizzare il suo obiettivo.

Manuela ha così commentato questo bellissimo traguardo: «I miei sacrifici ripagati da enormi soddisfazioni un grazie e infinito a mio marito Lello Fusco, alle mie cucciole, a mia sorella Anna Porrazzo e a tutta la mia famiglia. Dedico questo mio importantissimo traguardo a Antonino Di Leva e Michele De Lucia, a chi ha creduto in me dal primo giorno che ci siamo incontrati e confrontati, leggendo nei miei progetti l’amore che nutro verso i bambini e le persone svantaggiate. E la mia dedizione che impiego ogni giorno e istante del mio tempo verso la mia bellissima comunità positanese».

Alla neodottoressa le migliori congratulazioni augurandole un futuro ricco di soddisfazioni personali e lavorative che la portino a concretizzare tutti i suoi sogni. Ad maiora.