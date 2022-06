Positano: assalto al molo. In questo primo fine settimana del mese di giugno, interessato dal ponte del 2 giugno, in tanti hanno scelto di raggiungere Positano, la perla della costiera amalfitana, per trascorrere una giornata in una delle località più belle al mondo. E sono tantissime le persone che hanno optato per le vie del mare, sicuramente meno “stressanti” rispetto all’alternativa della S.S. 163, evitando il rischio traffico.

Foto 3 di 4







E così, il molo della Spiaggia Grande da questa mattina è stato completamente preso d’assalto: continuo il via vai di turisti che, dopo essere sbarcati da aliscafi e traghetti, si lasciano catturare dalla bellezza della città verticale e della sua spiaggia.