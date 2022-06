Positano: all’Istituto Lucantonio Porzio si festeggia la fine dell’anno scolastico! Oggi, mercoledì 8 giugno 2022, nella splendida cornice di Piazza dei Racconti, a partire dalle ore 9.30 e fino alle ore 11.30, si svolgerà la manifestazione di fine anno degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado di Positano. Il tema scelto è l’ambiente e la pace.

Foto 3 di 4







Per la scuola primaria è previsto il servizio scuolabus, con partenza ore 9.00 dal plesso, per raggiungere la piazza.

Gli alunni della scuola secondaria di I grado scenderanno a piedi accompagnati dai docenti di classe.

Alle ore 9:30 inizierà lo spettacolo della Scuola Primaria:

– Rappresentazione con canti e balli da parte degli alunni delle classi quinte e terze;

– Esibizione degli alunni delle seconde con il canto “Un mare di carta”;

– Tarantella ” A città e Pulcinella”, alunni quarte;

– Girotondo dei bambini sul brano, “Scugnizi“ delle classi prime con balletto classi quarte;

Ore 10:30 circa Coro della Scuola Secondaria di I grado

– Breve introduzione a cura del prof. Giordano

– Esibizione degli alunni delle varie classi, con esecuzione di brani che saranno presentati da

loro.

– Saluti finali a cura degli alunni di 3A e 3B

Canto finale “I love you baby”

I docenti in servizio nella fascia oraria dello spettacolo garantiranno la loro presenza in Piazza dei Racconti, per assicurare il necessario supporto organizzativo.

Alla fine dello spettacolo, gli alunni rientreranno regolarmente a scuola a piedi, accompagnati dai docenti, oppure potranno essere prelevati dai genitori che ne faranno richiesta, firmando i moduli in consegna ai docenti per l’uscita anticipata.

Per coloro che rientreranno a scuola, l’orario d’uscita rimane invariato. E’ garantito il trasporto scolastico.