Positano, alla spiaggia di Fornillo è oramai estate con tanta voglia di rilassarsi e divertirsi

Positano. Alla spiaggia di Fornillo, alla “Marinella”, è oramai cominciata la stagione balneare con la presenza di molte persone che si regalano qualche ora di relax baciati dai caldi raggi del sole per poi rinfrescarsi con un tuffo nel mare azzurro di una delle spiagge positanesi più belle.

Ed insieme alla voglia di mare torna anche il desiderio di divertirsi come ci raccontano due giovani che hanno fatto della simpatia la loro arma vincente per trascorrere questi caldi mesi al massimo con tanta spensieratezza e voglia di qualche flirt estivo.