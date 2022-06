Positano, Aldo Cazzullo riceve il Premio Internazionale di Giornalismo Civile

Positano. Questa sera a Palazzo Murat, dopo l’incontro con l’apertura della XXX rassegna letteraria “Positano Mare, Sole e Cultura”, si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Internazionale di Giornalismo Civile. Il premio, presieduto da Arturo Martorelli e conferito dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, è assegnato ai giornalisti e ai personaggi che si sono distinti per l’impegno profuso nella tutela dei diritti civili, nelle inchieste e nel coraggioso sostegno dei valori sociali. Quest’anno ad essere premiato Aldo Cazzullo, inviato e editorialista del «Corriere della Sera».

Arturo Martorelli, Presidente del Premio, dichiara: «L’assegnazione del Premio Internazionale di Giornalismo Civile da parte dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ad Aldo Cazzullo risponde a una duplice esigenza di riconoscimento nei confronti di una figura di spicco della saggistica in Italia. Da una parte è il riconoscimento di una capacità di scrittura allo stesso tempo decisa e misurata, diretta a una divulgazione ampia ma mai banalizzante. Dall’altra, rappresenta il preciso intento di tracciare un percorso di lettura della storia d’Italia, attraverso i suoi momenti cruciali, dal Risorgimento alla Resistenza, passando per il ruolo delle donne nel dopoguerra, alla vita quotidiana degli italiani, fino all’individuazione nell’opera di Dante del grande progetto di “inventare” l’Italia. È nell’intento di ricostruire questo solido filo di continuità nella storia e nella memoria patria che Aldo Cazzullo rivela la sua profonda e autentica vocazione civile».

Aldo Cazzullo, intervistato da Positanonews, si è dichiarato onorato del premio ricevuto che rappresenta un tassello importante nella sua carriera professionale ed ha espresso la sua ammirazione per la città di Positano.