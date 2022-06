Positano / Agerola, tragedia sfiorata sul Sentiero degli Dei, donna inglese si ferisce alla testa . Poteva scapparci il morto oggi in Costiera amalfitana dove c’è stato l’ennesimo incidente sul Sentiero della Costiera amalfitana più famoso in Europa , preso d’assalto dai turisti in Costa d’ Amalfi , convinti che sia una passeggiata . Poco fa si è Concluso intervento di recupero di una donna infortunata lungo il sentiero degli Dèi.

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto oggi per un incidente lungo il sentiero degli Dèi. All’altezza della mattonella 8, nei pressi della falesia di arrampicata, una donna inglese di 79 anni è caduta ed ha battuto la testa, riportando una ferita lacero-contusa con sospetto trauma cranico.

L’allarme è stato diramato dalla centrale operativa118 di Salerno che ha subito disposto sia il decollo dell’elisoccorso 118 di Salerno, con medico e tecnico di elisoccorso del CNSAS a bordo, sia la partenza dei tecnici del CNSAS per percorrere il sentiero via terra e raggiungere l’infortunata. La donna è stata soccorsa e stabilizzata dal personale tecnico e sanitario del CNSAS ed è stata imbarellata recuperata al verricello ed elitrasportata al più vicino ospedale.

Le operazioni si sono concluse intorno alle 15.00 in coordinamento con la centrale operativa 118 di Salerno.

Foto d’archivio