Positano, a Montepertuso con l’esposizione della Madonna delle Grazie iniziano i festeggiamenti in suo onore

Positano. La frazione di Montepertuso si prepara a vivere il momento più bello ed intenso dell’anno, legato ai festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. Fervono i preparativi ed oggi ha avuto inizio il programma religioso con l’esposizione della statua mariana che potrà essere venerata dai fedeli nella bellissima chiesa a lei dedicata.

La Madonna delle Grazie rappresenta per gli abitanti di Montepertuso una Mamma a cui rivolgersi nei momenti difficili, alla quale confidare le proprie preoccupazioni ma anche offrire le proprie gioie. E quest’anno, dopo due anni di fermo a causa della pandemia, si torna a festeggiare nel modo tradizionale con la solenne processione che il 2 luglio percorrerà le stradine della frazione e lo spettacolo di luci e fuochi che rievoca la vittoria della Madonna sul Diavolo, il bene che sconfigge il male.

Grande attesa ed emozione per quella che viene considerata una tra le feste religiose più belle di tutta la costiera amalfitana.