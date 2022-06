Pimonte, per la prima volta una sindaca donna, al fotofinisch vince Marianeve Tramontano . Nel comune fra Agerola e Gragnano sui Monti Lattari . Giungono finalmente segnali di cambiamento anche dallo scenario politico italiano. L’aggiunta delle quote rosa ha segnato una rivoluzione drastica per le recenti elezioni dei consigli comunali.

L’ultima novità è stata una candidatura di Marianeve Tramontano come sindaco di Pimonte. Marianeve si è candidata con la lista “Pimonte Viva”. Si tratta della prima volta nella storia. Un traguardo senza ombra di dubbio importantissimo in virtù della lotta delle donne per la parità di genere e l’emancipazione femminile, ma è ancora troppo poco.

La Tramontano sfiderà gli altri candidati a Pimonte, Francesco Somma e Pietro Apuzzo.

Classe 1973, sono nata a Castellammare di Stabia. Mi sono diplomata all’istituto magistrale, e laureata in Giurisprudenza, all’università degli studi di Napoli ‘Federico II’ con una tesi incentrata sul Diritto Romano. Ho conosciuto Gennaro, mio marito, quando avevo 16 anni e da quel momento sono diventata cittadina di Pimonte. ‘Ho due figli Michela e Raffaele’.

Sono cattolica e profondamente sensibile alle tematiche sociali che riguardano le donne perché io in primis ho dovuto dimostrare più degli altri nel mio lavoro per riuscire a diventare quello che sono oggi. Una donna forte, tenace e che crede nella forza delle idee e della programmazione. La mia scelta di scendere in campo e di candidarmi a sindaca di Pimonte è sintomatico del fatto che in quanto figlia adottiva di questo paese sento di poter dare una mano concreta alla rinascita di questa cittadina. Lo posso fare perché ho l’esperienza giusta e la metodologia adeguata per poter dare una svolta: gli anni passati da un tribunale all’altro, al servizio della popolazione pimontese, mi ha fatto capire che ogni cittadino sente il bisogno di sentirsi accolto senza il timore di esprimersi. Lavorerò e mi impegnerò, insieme alla mia squadra, come prima donna sindaca del mio paese, per costruire una sociètà libera dai pregiudizi, dove le donne saranno protagoniste.

Marianeve Tramontano, avvocata alla prima esperienza in politica. Dopo anni passati a scorrazzare da un tribunale all’altro, ha deciso di scendere in campo e dare una mano al paese che l’ha adottata fin dall’età di 17 anni. Come ha fatto evincere dal suo discorso, si sente pronta a mettere a disposizione le sue competenze maturate negli anni per Pimonte e dare una nuova ventata di freschezza alla cittadina dei Monti Lattari. I punti focali della sua orazione alla piazza sono stati pochi ma tutti molto importanti: dare maggiore rilievo alla figura femminile – troppo spesso lasciata in disparte soprattutto in un piccolo paese come Pimonte – in ogni comparto della società e lotta alla criminalità, invocata a gran voce della Tramontano tra gli applausi scroscianti dei presenti.

Interessante, inoltre, la citazione al presidente della Repubblica Italiana Sergio Matterella il quale nel giuramento del suo secondo mandato da capo di Stato ha parlato di dignità, declinata in tante sfaccettature. Allo stesso modo, la candidata sindaca ha invocato l’avvento di questo appellativo anche su Pimonte: bisogna dare dignità al paese sotto ogni punto di vista, così da scrivere pagine di storia indelebili nella memoria di ogni cittadino pimontese.

Guarda il video integrale del discorso di apertura della candidata sindaca Marianeve Tramontano

Le Elezioni amministrative 2022 si sono tenute ieri il 12 giugno

Sono 89 i Comuni della Campania chiamati al voto per le elezioni dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali.

. In provincia di Napoli sono 13 i Comuni al voto per il rinnovo del Consiglio e l’elezione del sindaco. Tra questi i più popolosi sono Pozzuoli, Acerra, Portici e Nola. A Sant’Antimo si torna a eleggere il sindaco dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose. Nel napoletano si vota anche a Barano d’Ischia, Casamarciano, Ischia, Lettere, Pimonte, Somma Vesuviana, Tufino e Visciano. Non si voterà a Torre Annunziata dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche.