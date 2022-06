Piano di Sorrento, torna la paura del Covid. Diego Ambruoso “40 di febbre, mi sono sentito perso”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . La testimonianza del noto fotografo Diego Ambruoso fa riflettere, ci sono casi anche in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, con due, tre, quattro vaccini , ma dopo una fase acuta che può durare anche una settimana , in genere passa senza bisogno di andare in ospedale, meglio curarsi a casa con calma, auguriamo buona guarigione a Diego

Stanotte,ho avuto paura, avevo 40 di febbre, bloccato a letto,non scendeva, anche con i medicinali, mi sentivo perso, inerme, ho pianto.. ho pensato deve finire tutto questo..purtroppo questo covid per chi e solo è brutto, io spero che il peggio sia passato…