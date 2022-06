Piano di Sorrento, torna all’Oratorio di San Nicola la tradizionale festa di San Luigi

Dopo due anni di stop forzato, causa pandemia, ha inizio una lunga settimana nel nome di 𝗦𝗮𝗻 𝗟𝘂𝗶𝗴𝗶 𝗚𝗼𝗻𝘇𝗮𝗴𝗮, patrono della Gioventù all’interno dello storico Oratorio di Santa Margherita, nel centro storico di Piano di Sorrento

Se la parte liturgica si sta “consumando” nella due giorni del 20 e 21 giugno, grande attesa per i festeggiamenti esterni in programma 𝙙𝙤𝙢𝙚𝙣𝙞𝙘𝙖 𝟮𝟲 𝙜𝙞𝙪𝙜𝙣𝙤 dalle 𝙤𝙧𝙚 𝟮𝟬.𝟬𝟬. Una serata di festa, presso il campetto dell’Oratorio, col patrocinio della Città di Piano di Sorrento:

Si parte subito con la presentazione della ristampa “Cor Unum in Christo” , curata da Don Francesco Saverio Casa, con l’intervento del Prof. Andrea Durazzo. Seguirà una piccola esibizione del gruppo “skate baby” che da un paio di settimane hanno trovato sede presso l’Oratorio.

Infine lo spettacolo musicale del duo #NoLivesorrentomusica Antony e Pina

Non mancherà ll’esterno della Cappella la tradizione antica dei madonnari, dal cuore della Campania, fino in penisola a regalare arte e poesia!

Si tornerà a gustare il panino solidale – gli organizzatori tendono a ringraziare la vicina pizzeria Da Giovanni O’Faticone per il supporto e il sostegno. E ancora tante, tante dolci leccornie

Un appuntamento di festa che segna la rinascita e la completa ripartenza delle attività della Confraternita detta dei Luigini, che è ripartita con i riti della Settimana Santa lo scorso, aprile, il Martedì Santo e che intende proseguire, nel nome e nel segno di San Luigi Gonzaga, patrono da sempre dei giovani e della gioventù!