Piano di Sorrento: topi lungo via Gennaro Maresca e via dei Platani, il consigliere Gabriele Di Filippo chiede la derattizzazione. Il sottoscritto consigliere Gabriele Di Filippo, alla luce delle immagini allegate scattate lungo la via Gennaro Maresca e via dei Platani chiede di conoscere:

Se è stata programmata ed eseguita la derattizzazione delle strade comunali, sia del centro che della periferia;

Se, considerate le immagini e le numerose segnalazioni che ho ricevuto dagli abitanti delle suddette aree, non sia il caso di procedere ad una derattizzazione straordinaria in quanto i roditori (anche a causa del caldo) sono estremamente assetati ed affamati tanto da non allontanarsi dai cittadini quanto addirittura andare loro incontro.

Chiedo, inoltre, di prendere provvedimenti urgenti al fine della tutela della salute pubblica.