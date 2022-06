Piano di Sorrento: terminate le rampe per la Marina di Cassano, ecco perchè le ringhiere appaiono arruginite

Piano di Sorrento: terminate le rampe per la Marina di Cassano, ma ringhiere già arrugginite. Questi sono i messaggi che arrivano nella redazione carottese di Positanonews Penisola Sorrentina .

Avete finito da tempo le rampe di Marino di Cassano e ancora ci sono le ringhiere che devono essere pitturate, perché sono piene di ruggine.

Abbiamo deciso di approfondire . Ed ecco perchè le ringhiere appaiono arruginite, si tratta del Corten

Il corten, infatti, è un materiale estremamente interessante, tanto da poter essere definito un vero “paradosso materico”:

• ha un’ottima resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici; la naturale ossidazione, infatti, si arresta con il tempo, formando una patina protettiva che impedisce il progressivo estendersi della corrosione all’interno e mantiene il materiale liscio;

• ha caratteristiche cromatiche uniche. Le tonalità che derivano dall’ossidazione della superficie appaiono calde ed intense, tali da offrire molteplici soluzioni estetiche in relazione all’insolita “eleganza della ruggine”, che in taluni casi sottolinea la percezione di vissuto. Questo concetto si esprime molto bene in edifici e sculture monumentali all’aperto.

Il Cor-ten: un po’ di storia…

Il Cor-Ten (dall’inglese CORrosion resistance + TENsile strength) è stato brevettato nel 1933 dalla americana United States Steel Corporation (divenuta dal 2003 Arcelor-Mittal) come acciaio basso legato altoresistenziale e autopassivante, definito “patinabile”.

La ricerca inizia a svilupparsi a partire dagli anni ’60 ed il primo uso per applicazioni architettoniche arriva nel 1964 per merito dell’architetto Eero Saarinen con la John Deere World Headquarters in Illinois.

L’acciaio corten è un materiale che, grazie alle sue caratteristiche fisico-meccaniche e di colorazione, trova applicazione in svariati contesti:

• negli spazi urbani è capace di integrare forme progettuali con il paesaggio, favorendo un incontro creativo tra arte, storia e architettura;

• nel settore outdoor e arredo urbano questo materiale va a caratterizzare gli spazi in maniera funzionale, valorizzandone l’aspetto estetico.

ALLO STATO GREZZO – Assieme al Ferro Nero Calamina e al Ferro Decapato l’Acciaio Corten è uno di quei materiali che, allo stato “grezzo”, rappresentano interessanti alternative ai trattamenti superficiali “classici” come, ad esempio, la verniciatura.

Non è un caso che, sempre più spesso, si vedano arredamenti in COR-TEN non solo in esterni ma anche per interni. Infatti, questo materiale unisce estetica a funzionalità (e non è solo un modo di dire). Le strutture in corten si distinguono dal semplice effetto ruggine del “ferro” (il nostro ingegnere lo definisce un “processo materico”).

La sua caratteristica principale è l’ottima resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici: la naturale ossidazione si assesta formando una patina protettiva che non si modifica più nel tempo. Inoltre, l’elevata resistenza meccanica permette impieghi strutturali che ben si combinano con le necessità estetiche di alcuni elementi architettonici.

OSSIDAZIONE – Possiamo dire che questo materiale mette d’accordo architetti e ingegneri (cosa rara, mi dicono). Le sfumature che si generano a seguito del processo di ossidazione sono uniche e inimitabili ma, soprattutto, garantiscono delle opere uniche. Infatti, sebbene il processo di ossidazione sia praticamente sempre lo stesso, il risultato finale non si può controllare (per fortuna!) e ogni prodotto risulta a sé stante.

Ora, vorrei porre l’attenzione su un particolare: i tempi.

I tempi di ossidazione non sono immediati e, per ottenere una finitura ben fatta, devi considerare che ci vogliono almeno 10 giorni, il tempo necessario affinché il materiale si ossidi e crei quella patina che ne garantirà la stabilità nel tempo.

Ebbene se siano stati fatti o meno i lavori a regola d’arte non lo sappiamo, forse sarebbe stato più bello omogeneo , così sembra davvero arruginito e lasciato andare.

Poi , e torniamo a parlare di comunicazione, si potevano presentare i lavori una volta finiti. Spiegarli ai carottesi , ma anche ai turisti.. perchè no?