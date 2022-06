Piano di Sorrento, successo alla Chiesa di Mortora per l’incontro sulla “Tutela della fertilità”

Piano di Sorrento. Partecipazione ed interesse per l’incontro che si è tenuto oggi pomeriggio presso la Chiesa S. Maria di Galatea della Parrocchia di Mortora sul tema “La tutela della fertilità – Recuperare la cultura della fertilità come valore sociale”.

A presentare ed introdurre l’incontro la Dr.ssa Ersilia Trapani, specialista in Anestesia e Rianimazione.

Relatori la Ginecologa ed Ostetrica Dr.ssa Mariangela Scaramellino, l’Urologo ed Andrologo Dott. Carmine Esposito e la Psicologa Dr.ssa Antonella Esposito.

A moderare il giornalista Vincenzo Lamberti.