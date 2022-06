Piano di Sorrento: strada abbandonata da oltre tre anni in seguito ad una frana. Reportage di Positanonews: i cittadini chiamano, Positanonews risponde.

In seguito ad una frana avvenuta nel 2019, da oltre tre anni, Via Fontanelle, a Piano di Sorrento, risulta ancora essere abbandonata, creando non pochi disagi ai cittadini. I lavori sono fermi e la strada è ancora interrotta.

Gli abitanti della zona e non solo non capiscono quando la via che porta ai Colli di Fontanelle sarà riaperta. Si tratta di un collegamento importante, soprattutto per coloro che abitano nella zona.