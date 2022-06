Piano di Sorrento/Sant’Agnello, Corso Italia asfaltato a metà. La risposta di Lotito al sindaco: “Scaricabarile”. Riportiamo di seguito le parole di Rosario Lotito, da sempre attento alle problematiche del paese:

LO SACARICABARILE…

Qualche giorno fa ho scritto un post nel quale evidenziavo di come due comuni limitrofi, quello di Piano e quello di Sant’Agnello, non sono stati in grado di asfaltare contemporaneamente un tratto del corso Italia in comune.

Qui il link…… https://bit.ly/3LAxnUY

Con questo mio post credo di aver fatto riaffiorare la sagoma del famoso mostro burocratico delle competenze, prontamente chiamato in causa da chi amministra, alla stregua di strumento per giocare all’antico gioco dello scaricabarile di modo che, il decidere e l’intervenire nell’interesse dei cittadini, si trasforma di fatto, in un esempio di inutilità dell’istituzione, il tutto attraverso un comunicato pubblicato sul giornale on line Positano News con il quale il Sindaco, fa sapere che: “Il Corso Italia, nei comuni sotto i diecimila abitanti, è dell’Anas. Quindi il comune di Piano di Sorrento dovrebbe mettersi d’accordo con l’Anas e non con il Comune di Sant’Agnello”.

Qui il link….. https://bit.ly/3wDNLQm

Capisco bene? Il primo cittadino sta dicendo che per asfaltare una strada nel mio e suo comune, ad attivarsi ed a mettersi d’accordo dovrebbe essere il sindaco di un altro comune?

Del resto sappiamo bene che nei comuni inferiori ai 10 mila abitanti la manutenzione delle strade spetta all’ANAS sebbene mi sorge il timore che, con i tempi biblici che ha l’ANAS specialmente se l’intervento non viene compulsato con atti formali dal sindaco del comune interessato, ma soprattutto se – come leggiamo dal comunicato – il sindaco ritiene che a mettersi d’accordo debba essere addirittura il primo cittadino di un altro comune, non so a voi, ma a me viene da credere che quel tratto di strada non verrà asfaltato tanto presto.

Certo però che viene da pensare che a chi sta amministrando poco importa se una strada versi in cattive condizioni, pazienza se il manto stradale possa presentare delle insidie e poco conta se in conseguenza a ciò si potrebbe verificare qualche incidente, l’importante è sapere, ma soprattutto far sapere alla collettività, che il Corso Italia è dell’ ANAS.

Questo comunicato pubblico resta, a mio avviso, un eccellente esempio del noto sistema del rimpallo delle responsabilità, vale a dire di quel meccanismo ben rodato e sicuro, che condanna i cittadini a subire e patire le conseguenze di molte situazioni dannose.

Francamente non so se ridere o piangere….

Vi è un parere della Corte dei Conti che dice: “nell’ambito del territorio comunale di norma esistono una pluralità di strade appartenenti anche ad altri enti pubblici ovvero lo Stato, la Regione o la Provincia secondo le previsioni del codice stradale”; ma, proprio perché il contesto è tale, “è evidente che l’amministrazione comunale sia interessata al fatto che la rete viaria esistente sul proprio territorio, ai fini della tutela delle esigenze e della sicurezza della collettività locale, sia mantenuta in piena efficienza dai rispettivi enti proprietari. In situazioni peculiari, qualora sia accertata l’impossibilità temporanea di intervenire da parte dell’ente istituzionalmente competente l’ente locale potrebbe avere interesse a far effettuare senza ritardo la manutenzione di una strada provinciale assolutamente necessaria a tutela della sicurezza della comunità locale”.

Ripeto per chi non vuole capire: per la tutela della sicurezza dei cittadini la buona manutenzione di una strada, anche se di competenza di un altro ente, il comune non solo può ma deve necessariamente metterla in sicurezza.

Ormai il gioco dello scaricabarile è vecchio e sinceramente ce ne siamo stancati…