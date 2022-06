Piano di Sorrento, Piazza Cota pedonale non per tutti, scooter sfreccia senza controllo mentre ballano anche bambini. I cittadini, giustamente, chiedono alla stampa di documentare e denunciare un episodio che ha sconcertato in una bella serata musicale, la prima della stagione. Desta sconcerto non vedere la polizia municipale presidiare la piazza. Crediamo che l’amministrazione Cappiello debba prevedere questo servizio a meno di considerare l’isola pedonale efficace solo mettendo qualche segnale, che viene prontamente rimosso. Poi proprio questa sera, la prima con la musica, con una brava band folk, era assolutamente da organizzare un servizio di vigilanza. Non sappiamo se questa scelta spetti al Comandante Galano o al sindaco Cappiello, però speriamo che si individui il responsabile dalle telecamere, sicuramente più pericoloso lui che le auto in sosta che vengono prontamente, e giustamente, multate. Nello stesso analogo modo va individuato il responsabile di questo gesto, anche perchè, come riferiscono sia astanti che titolari di attività, lo scooter procedeva a velocità sostenuta proprio mentre ballavano donne e bambini. Nostro dovere segnalarlo a futura memoria onde evitare di dover parlare di altri fatti di cronaca spiacevoli. Occorre maggior organizzazione e un presidio, anche perchè tutti gli operatori hanno pagato in maniera quadruplicata rispetto a prima le occupazioni di suolo pubblico e pagano anche a proprie spese i concerti, almeno metteteci i vigili e se , come è giusto che sia, bisogna prevedere gli straordinari, si impegnino le giuste risorse.