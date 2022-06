Piano di Sorrento, per la festività della Madonna delle Grazie servizio navetta integrativo per Marina di Cassano

Piano di Sorrento. Nei giorni 30 giugno e 1 luglio, in corrispondenza delle festività della Madonna delle Grazie, è stato disposto un servizio di navetta integrativo dell’orario di esercizio dell’Ascensore del mare per raggiungere la Marina di Cassano (in luogo della navetta turistica).

Pertanto, per i giorni dal 30 giugno al 3 luglio verranno osservati i seguenti orari di esercizio:

Giovedì 30 giugno e Venerdì 1 luglio:

– Ascensore del mare dalle ore 08.00 alle ore 20.00

– Servizio navetta dalle ore 20.00 alle ore 24.00, con frequenza ogni 20 minuti e fermate: Marina di Cassano – Madonna di Roselle – Villa Fondi – Parcheggio “Ninnella” (esternamente).



– Ascensore del mare dalle ore 08.00 alle ore 24.00