Piano di Sorrento, nella Basilica di San Michele incontro con la Storia “Il Giuspatronato è un nostro diritto” . Un diritto che si perde nella notte dei tempi che questa sera è stato documentato con un incontro pubblico , questo sabato 25 giugno alle ore 19.00, nella Basilica di San Michele Arcangelo per parlare dello “Ius Patronatus”. Un diritto per il quale bisogna combattere, come ha detto Michele Gargiulo Priore dall’Arciconfraternita Morte e Orazione di Piano di Sorrento. Per il momento Positanonews, che come ha detto il Priore ha anticipato la notizia, pubblica estratti della diretta su facebook e youtube

e Michele Gargiulo, Priore dell’Arciconfraternita Morte e Orazione, pubblica un post su Facebook: «Adesso è il Tempo! Come era il tempo quando, con il vento in poppa, sull’onda di promozioni e di feste sarebbe bastata una parola… anche sussurrata: “Caro Felice, la cosa si può fare!”. Una sola parola! Invece ci ritrovammo soli: “tre briganti… con neanche i tre somari!”.

Soli in una anonima saletta dell’episcopio a perorare la causa di un giovane sacerdote che al suo primo battesimo di fuoco si vedeva delegittimato dai “lontani” che invocavano il diritto e dai “vicini” che non smettevano di piangere una partenza.

Era novembre del 2006, se ricordo bene, ed ancora porto nel cuore le parole di Gianfranco e Giosuè che, come un coro, a voci alternate ripetevano: “Eccellenza, la nostra storia merita un Parroco e non un amministratore parrocchiale!” Ed ancora: “dateci la possibilità di votare Don Pasquale!”.

Anche allora non era tempo, perché forse era già tardi!

I tre “Briganti” senza neanche i tre “somari” riuscirono a strappare una promessa poi disattesa per le paure nate lì su a Trinità, dove non fu eletto un parroco ma bocciato un amministratore parrocchiale.

A volte il Signore fa indicare la strada al Pastore dal gregge stesso: quella elezione di un giovanissimo sacerdote avrebbe generato negli anni a seguire tanta e tanta grazia da rendere benedetta quella scelta.

Quella promessa alla fine resta l’unica risposta ad una richiesta fatta per “salvare” il diritto: tanti proclami, tante scaramucce ma niente che realmente in tutti questi anni abbia aperto uno spiraglio o, almeno, un confronto con il nostro pastore!

Onore ai combattenti, ma bisogna poi vincere le battaglie!

Ma, in tutto questo, c’è sempre l’intervento del Signore: sempre! Con noi lo ha fatto in maniera sopraffina, ci ha donato la possibilità di studiare, di conoscere, di approfondire la nostra meravigliosa storia. Abbiamo letto di organizzazioni di laici che, già nel seicento, erano strutturate in maniera “moderna” per creare benessere e solidarietà per tutti i “figliani” della nostra terra: nessun escluso!

Di ricchi che mettevano a disposizione una parte dei loro beni per garantire ai poveri una vita più dignitosa.

Di una nobiltà che condivideva anche l’ultima dimora, quella del riposo eterno, con i più poveri! Non una chiesa chiusa, per pochi, ma una chiesa aperta a tutti!

Una chiesa dove si sognava una vita migliore per la propria gente. Una chiesa che per difendere il valore delle proprie idee, non era mai serva di nessuno!

Una chiesa che non taceva, neanche quando questo significava confrontarsi e lottare con le autorità “temporali” e “spirituali”.

Una chiesa retta dal popolo che, nonostante spogliata di quasi tutti i beni dalle leggi eversive, ha dato la possibilità anche a noi tutti di beneficiare di tanta grazia. Come sempre quello che si è costruito di nuovo in questi anni lo si è fatto grazie alla generosità dei nonni dei nostri nonni!

Tutto questo sempre e comunque all’ombra della Croce e mai in silenzio!

Nel nostro DNA c’è questo, conosciamo i silenzi, ma quelli delle cattedrali dei nostri cuori!

Adesso credo che valga la pena di pregare a voce alta, per la mia chiesa, per Don Pasquale, Don Antonino e per mio nonno che accompagnai a votare per il suo Parroco; lo trovai sull’uscio della porta vestito di tutto punto, indossava il vestito buono! Sarebbe entrato in chiesa anni dopo, sempre con lo stesso vestito… ma per l’ultimo saluto!

Io sono questo…».