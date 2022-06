Piano di Sorrento: NCC con motore fuso fermo in strada, attenzione verso i Colli di San Pietro. Problemi per un NCC nel corso della tarda mattinata di oggi, domenica 19 giugno 2022, a Piano di Sorrento. Infatti, il motore del mezzo di trasporto si è fuso, costringendo l’autista a fermarsi in strada, verso i Colli di San Pietro.

Raccomandiamo a chiunque si trovasse a transitare lungo questa strada di prestare attenzione.