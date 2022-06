Piano di Sorrento. A presiedere la celebrazione religiosa di questa sera nella Basilica di San Michele Arcangelo il vescovo Mons. Arturo Aiello che, durante l’omelia, si è rivolto alla comunità affrontando il tema della prossima partenza di Don Pasquale che a settembre lascerà la parrocchia carottese per essere trasferito a Capri: «Si perdono sempre tante cose, spesso si perdono le cose importanti. Facciamo tanta attenzione a quelle inutili, superflue o addirittura dannose, quelle le conserviamo con molta cura. Si è perso il Libro sacro che noi dobbiamo ritrovare, tra l’altro in questi tempi non facili e dove i problemi si aggiungono ai problemi ma il Libro ci salva, il Libro ci dice chi siamo e chi è Dio e come possiamo rivolgerci a lui. Nel Libro è scritto tutto, è il Libro dell’amore e l’amore quando è autentico fa soffrire.

L’essenziale è nella domanda: “Mi ami tu?”. E poi c’è un’aggiunta: “Mi ami tu più di costoro?”. Innanzitutto la richiesta d’amore, perché la fede non è altro che una relazione connotata da un amore fortissimo di cui è icona il cuore di Gesù. O si entra nell’amore o si è solo spettatori della vita. Questo riguarda la vita intera, anche per quelli che non credono. “Mi ami tu?”, mi chiede Gesù. Ciascuno di noi deve andare oltre le sue tristezze per entrare in questa primavera. Il Cantico dei Cantici, che è un poema sull’amore, evoca continuamente la primavera come il luogo in cui dopo l’inverno rifiorisce la vita, rifiorisce la ricerca, il desiderio dell’altro, dell’altra.

E poi Gesù specifica: “Mi ami più di costoro?”. E qui le letture possibili sono due. La prima è “Mi ami più di quanto mi amino costoro?”, ma su questa non credo che Gesù facesse accendere fuochi nelle gelosie che già c’erano nel collegio dei Dodici. Invece mi piace la seconda versione di questo “più di costoro” ed è: “Mi ami più di quanto ami costoro?”. E’ una domanda difficile perché per voi riguarda i vostri figli, vostro marito, vostra moglie, il ragazzo o la ragazza con cui sto uscendo, cioè non si tratta di passanti, si tratta di persone alle quali siamo legati e dalle quali dipende la nostra felicità. Gesù chiede un’adesione al di sopra di tutto e di tutti, Gesù non vuole contendenti, vuole essere il primo. O noi entriamo in questa logica o tutte le cose che cambiano nella nostra vita, anche il parroco, rischiano di costituire dei gravi problemi addirittura degli ostacoli alla fede.

Quando un mese e mezzo fa, appena reduce dall’incontro col vescovo, Pasquale per telefono mi ha comunicato questa cosa di rimando gli ho detto: “Pasquale, io sugli addii potrei scrivere una Treccani, un’enciclopedia, perché ne conosco tutto l’amaro”. Per dirgli che gli ero accanto, lo sostenevo. Mi ha edificato la sua adesione immediata alla proposta del vescovo. E qualcuno di voi starà pensando. “Allora non ci vuole bene”. Ecco, questo è il ricatto affettivo. Questa scelta non significa non amara la sua comunità, non significa non amarvi, ma significa Gesù innanzitutto.

E’ questo l’amore che ci muove, è questo l’amore che muove il sole e le altre stelle. E’ per questo amore che noi entriamo e usciamo da una comunità, entriamo ed usciamo dalla vita. E’ per questo amore che ci incontriamo, è per questo amore che ci salutiamo. Queste cose le abbiamo già vissute nel mese di giugno 2006. Io che cercavo in tutte le maniere di consolarvi e restavo interiormente sconsolato.

Noi apparteniamo alla chiesa di Gesù e se apparteniamo alla chiesa di Gesù voi accogliete senz’altro con docilità, nonostante la difficoltà, quello che sto vi sto dicendo. Se siamo la chiesa di Cristo, è lui, ieri, oggi e nei secoli. E’ lui che permane, è lui che deve rimanere quando noi scompariamo.

Di tutte le vostre reazioni, per alcune amorevolmente vi rimprovero, soprattutto quelle sul web. Quella dei giovanissimi dell’altro giorno mi sembra essere la più bella. E’ stato bello alzarsi sul banco e dire: “Capitano, mio capitano”, ma ricordatevi che il capitano bisogna interiorizzarlo. Adesso loro non possono capirlo, ma voi sì. Non è importante che il padre sia eterno, non lo è nessun padre, non lo è nessun vescovo, nessun parroco. E noi lo abbiamo sperimentato. Ma poi se qualcosa di buono ci è venuto allora noi lo conserviamo. E allora “Capitano, mio capitano” e tu rimani proprio perché te ne vai, rimani forse nell’atto in cui te ne vai.

Tra le tante tante espressioni di vicinanza, d’affetto, di tristezza, ricevute nel giugno 2006 la cosa che mi colpì in assoluto di più furono le voci dei lontani, non degli affezionati, non di quelli del primo banco, non di quelli che avevano tutti i bollini del mese di giugno dal 1980 in cui avevo iniziato questa predicazione. Ma quelli che mai avevo visto o addirittura a volte avevo avvertito contrari, indispettiti rispetto a ciò che facevo e progettavo in quei tempi. E ricordo bene questo messaggio che mi è venuto da due o tre parti diverse, ma aveva lo stesso paradigma cioè: “noi non siamo mai venuti, ma ci dispiace che te ne vai perché per noi tu eri là”.

Sembriamo navi ma siamo isole col faro nella notte. Come si fa a distinguere un faro da una nave? I naviganti lo sanno bene. Ma per noi è una luce e diciamo sarà un’altra nave invece è un’isola col suo faro. Ci sono delle lontananze che sono vicinanze.

Gesù si rende concreto attraverso persone visibili, voci, sensibilità. Dobbiamo ringraziare Pasquale perché ha assunto un’eredità non facile, altri si sarebbero sottratti, e lo ha fatto essendo se stesso. Ma la storia continua.

Allora vorrei che dopo le polemiche, dopo le delegazioni, i congressi ed i convegni sul Giuspatronato vengano rimandati ad altri tempi. Si può anche discutere ma non adesso. Si può discutere anche l’anno prossimo ma adesso no. Vorrei che cominciasse per voi il tempo in cui ci mettiamo in ginocchio per lui e per noi.

Stasera, pur con tanta difficoltà e tristezza, vorrei che ciascuno di voi rinnovasse il suo amore a Gesù. Allora tutto diventa facile anche perché questo non è un dialogo tra amanti o innamorati. L’amore come ti incorona ti crocifigge. E l’amore vero ti crocifigge. Voi lo avete sperimentato nelle vostre famiglie, noi lo abbiamo sperimentato, don Pasquale lo ha sperimentato e lo sperimenta.

Allora accompagniamo don Pasquale in questi tempi, in questi ultimi mesi in cui la cosa più difficile è preparare la valigia del cuore. Accompagniamolo con la preghiera e diciamo che da questa cosa nascerà un bene per te Pasquale e da questa cosa nascerà un bene per voi comunità di San Michele Arcangelo. E non è una parola consolatoria perché Gesù non ci delude. Tramontano anche le parole dei pastori ma resta la parola del pastore supremo a cui noi sempre ci rapportiamo».