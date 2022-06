Piano di Sorrento, Michele Gargiulo sullo spostamento di don Pasquale in una intervista accusa la politica. Nuovo parroco dai Colli di San Pietro

Piano di Sorrento ( Napoli ) Michele Gargiulo sullo spostamento di don Pasquale in una intervista accusa la politica. Il Priore dell’Arciconfraternita, famoso per il Caffè Maresca, in una intervista uscita questa mattina su Agorà della Penisola Sorrentina si scaglia contro la politica attribuento ( indirettamente ) la colpa a chi ha perso le elezioni . Stamattina siamo andati a trovarlo e , invece, ha detto a Positanonews che non c’entra la politica. E la famosa foto con don Pasquale Irolla mentre tutti esultavano per le elezioni? Era presente per amicizia e seguiva solo il risultato elettorale. Gli osservatori attenti sono giunti a due conclusioni che da una parte ambienti molto forti della chiesa carottese si sono schierati con Giovanni Ruggiero e quindi Salvatore Cappiello, preferendoli a Vincenzo Iaccarino, ed in particolare proprio Michele Gargiulo, questo sembra pacifico e indiscusso, ma che questo non abbia influito nella scelta del Vescovo Alfano che ha disapplicato il Giuspatronato. Si saprebbe anche la destinazione di Don Pasquale a Capri, mentre da Castellammare di Stabia arriverebbe un parroco originario dei Colli di San Pietro. Insoma Roma, il Vaticano e San Pietro forse non c’azzeccano più di tanto, se non , forse, i Colli di San Pietro. Intanto esprimiamo solidarietà a don Pasquale Irolla che vive questo momento , ma siamo sicuri che la Divina Provvidenza vedrà per il meglio. Non ne avremmo riparlato se non ci fosse stata questa nuova intervista. Precisiamo a chi, come stamattina, ci ha detto che abbiamo sopravvalutato il ruolo di Mimmo Cinque rispondiamo che non conosciamo i retroscena e che di fatto a Piano l’unico che si faceva sentire era proprio lui, mentre a Sant’Agnello Rosario Salerno. Che altri lavorassero dietro le quinte lo abbiamo saputo ora. Positanonews non ha fatto l’anteprima, ripetiamolo, abbiamo parlato, prima di tutti come giornale, solo quando la cosa si faceva insistente, era da febbraio che circolava la notizia, ma non gli abbiamo dato peso e non la abbiamo rilanciata. Comunque tutto può succedere… staremo a vedere con serenità