Piano di Sorrento, Mario Russo crea il gruppo “Liberi” in minoranza . Fa più notizia l’opposizione

Piano di Sorrento ( Napoli ) Mario Russo crea il gruppo “Liberi” in minoranza . Fa più notizia l’opposizione che il lavoro della maggioranza del sindaco Salvatore Cappiello ( non ce ne voglia, ma non è vero che pungoliamo solo Piano, vedi Sant’Agnello e Vico Equense sulla viabilità , per non parlare delle strade dissestate di Massa Lubrense, ndr ) . Ma torniamo a Mario il “Biondo”, storico politico di Piano, noto per la sua verve e le sue denunce, ha cominciato con il mistero degli alberi , che sarebbero stati sovrapagati, per continuare e incalzare e vorrebbe alzare i toni. Insomma un distacco, che non è un distacco, ma è per dire questi fanno talmente male tutto che gli altri del mio gruppo non ne dicono abbastanza contro e vorrebbe sentirsi più libero di dirle e darle di santa ragione.. Mentre la maggioranza è alle prese con i conti che non tornano del bilancio , la minoranza viene accusata di non fare abbastanza opposizione e profittarne del momento di crisi. A dire il vero l’ex sindaco Iaccarino non sembra aver mai messo i freni a nessuno e deve avere un ruolo istituzionale, che ci sembra sta espletando, Gabriele ha i suoi modi ma vediamo che segue una linea critica e la esprime ( per quanto riguarda la vexata questio degli scrutatori, Gabriele ha messo per iscritto che avrebbe voluto il sorteggio ), chi viene a mancare è Pasquale D’Aniello, che non si sta esponendo con i suoi ex compagni (ricordiamolo che a Piano prima stavano tutti insieme Ruggiero, Cappiello, Iaccarino e D’Aniello), Carmela Cilento anche non sembra molto aggressiva, ma è un momento di stasi, vedremo in autunno che succede. Iaccarino in questo momento sta facendo anche altro di molto importante a livello professionale, sta raccogliendo molti pentiti di non averlo votato e sta affilando le armi . Staremo a vedere…

Sentiamo cosa scrive su Politica in Penisola Vincenzo Califano giornalista carottese doc

“Mario Russo consigliere di minoranza eletto nella lista “Piano nel Cuore” dell’ex sindaco Vincenzo Iaccarino ha deciso di proseguire nell’azione amministrativa di opposizione in autonomia e si è costituito come gruppo indipendente “Liberi“.

Con una pec inviata al presidente del consiglio Giovanni Ruggiero e al sindaco Salvatore Cappiello il consigliere Russo, che ha ricoperto la carica di presidente del consiglio comunale nella trascorsa consiliatura e anche quella di assessore nelle precedenti, ha formalizzato una decisione su cui meditava da tempo contestando l’azione amministrativa troppo “morbida” dai colleghi di gruppo rispetto a una serie di criticità rilevate e contestate da Russo senza un effettivo sostegno da parte del gruppo.

Russo ha spiegato così motivato la sua decisione: “Nessun problema col gruppo di minoranza, anzi avremo più attenzione in commissione, ma non voglio creare difficoltà a nessuno. Così libero dall’imbarazzo gli altri per attacchi che adesso possono essere più mirati. Ho l’obbligo di onorare il mandato elettorale di chi mi ha sostenuto e se ho la vita amministrativa tra le più longeve di questo comune lo devo alla coerenza e alla passione che metto nelle cose“. “Non mi sembra che le cose stiano esattamente così – ha commentato il capogruppo di minoranza Vincenzo Iaccarino – rispetto le decisioni del collega Russo e mi dispiace di non poter proseguire in un comune impegno, ma almeno per quanto mi riguarda non ho mai preso le distanze dalle sue iniziative nè le ho criticate. Proseguiamo nel nostro impegno anche se autonomamente e sono certo che saranno maggiori i punti di convergenza che le differenze“.”