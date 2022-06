Piano di Sorrento, Luigi Starita deceduto per il Covid: prosciolti i 10 medici indagati. Sono stati tutti prosciolti i dieci medici indagati per la morte di Luigi Starita, 75enne di Piano di Sorrento deceduto il 30 marzo 2020 al Loreto Mare di Napoli dopo aver contratto il Covid-19, nel pieno del primo lockdown.

Secondo quanto raccontano i parenti, l’uomo di era ammalato già l’8 marzo, ma prima di morire ha dovuto attendere tare quasi venti giorni per un tampone. Poi il trasferimento all’ospedale a Sorrento ed, infine, al Loreto Mare.

Da ciò la denuncia dei congiunti che ha fatto scattare l’inchiesta della Procura di Torre Annunziata.

Ora è arrivata la decisione del Gip che proscioglie i medici coinvolti nella vicenda tra la costiera ed il presidio napoletano, ritenendo che Luigi Starita non sia morto per la loro incapacità nel curarlo ma a causa del virus. Insomma, è stata riconosciuta l’impossibilità di salvare il 75enne perché in quel momento non esisteva una terapia adeguata.