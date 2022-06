Piano di Sorrento, l’emozionante omelia di Don Pasquale Irolla: “Non merito la felicità”

Piano di Sorrento. Bellissima l’omelia pronunciata durante la Santa Messa di martedì 14 giugno da Don Pasquale Irolla nella Basilica di San Michele Arcangelo: «Nei primi mesi della mia vita sono stato un bel po’ di giorni tra la vita e la morte. Quei frangenti non li ho mai ascoltati nei dettagli, però quel che è certo è che Dio mi ha salvato attraverso la fede di mia mamma che mi ha salvato dalla morte ponendo un frammento di ostia consacrata dalla sua lingua sulla mia fronte. Questo evento di morte e di risurrezione avrà lasciato dentro di me una duplicità di impronte nella mia psiche e nella mia anima. L’impronta negativa probabilmente è questa: “Non merito di vivere, dovevo morire”. Ma questa questo pensiero “assassino” si è trasformato probabilmente in questo: “Non merito la felicità”. Quando arriva la felicità probabilmente dico: “Non è mia”. Questo pensiero, questa predisposizione psichica, probabilmente e stata sconfitta e distrutta (non so se è ancora viva) con l’esperienza della chiamata dove Gesù ha affrontato questa mentalità negativa poi proiettata sulla vita e mi ha chiamato.

I discepoli sono di notte e hanno fallito. Ad un certo punto la rete si riempie di pesci e pensano: “E’ impossibile”. Per fortuna e per grazia spunta una voce: “E’ il Signore, è vero, è per te”. Io penso che questa sia l’esperienza della salvezza.

Questo pensiero oscuro lo classifico sotto il titolo di “peccato originale”. Ciascuno di noi ha un peccato originale, vero o presunto, che è all’origine e in base al quale – secondo deduzioni strane della nostra mente – non meritiamo la felicità. A volte questo pensiero si insidia anche in chi interrompe volontariamente la gravidanza, in chi si è separato, in chi ha avuto un trapianto. Eventi eclatanti ma ciascuno di noi ha un pensiero che proviene da un peccato originale che Dio ha vinto, che Gesù ha sconfitto scendendo negli inferi e strappandoci dalla disperazione.

Scrive il poeta Salinas: “E improvvisa, inattesa, fortuita, l’allegria. Da sola perché volle, è venuta. Così verticale, così grazia insperata, così dono a sorpresa, che non posso credere che sia per me. Mi guardo intorno, cerco. Di chi sarà? Sarà di quell’isola sfuggita dall’atlante, che mi è passata accanto vestita da ragazza? Non sarà forse caduta a un giorno di questo mese che inizia? Oppure è quella che ho visto tremare di là della speranza, nel fondo di una voce che mi diceva: No? Ma non importa, ormai. Sta con me, mi trascina. Mi sradica dal dubbio. Sorride, possibile; finge d’esser mia. Andrò, andrò con lei ad amarci, a vivere tremando di futuro. E l’amerò tanto, che quando verrà il suo padrone a richiederla, quando la condurranno, docile, al suo destino, lei si volterà indietro a guardarmi. E vedrò che ora è mia, finalmente”.

Mi consola e ci consola che anche il poeta, davanti a una grazia così verticale e così insperata, si chieda: “Ma forse l’ha persa qualcuno e l’ho presa io per sbaglio”. E poi la insegue, la prende e conserva il dubbio che non sia sua. Ciascuno di noi ha in mano la felicità e pensa di averla rubata a qualcuno, di non meritarla. Ma, seppure verranno a richiedersela lei si volterà e mi accorgerò che mia. Chissà, forse in punto di morte questa grazia che abbiamo temuto di rubare a qualcun altro sarà lei a restare attaccata alle nostre mani e si volterà una voce in boi dirà: “E’ il Signore, è vero, è tua, finalmente”».